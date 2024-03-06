TFF'den 2. Lig ve 3. Lig maçları için canlı yayın kararı

Türkiye Futbol Federasyonu, test yayınlarının ardından her hafta düzenli olarak TFF 2’nci Lig ve TFF 3’üncü Lig'den birer maçın, TFF YouTube kanalından canlı yayınlanacağını açıkladı.

TFF 2’nci Lig ve TFF 3’üncü Lig maçları TFF YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

TFF 2 Lig Kırmızı Grup'ta, saat 14.00'te, Kastamonuspor ile Sarıyer arasında Kastamonu Gazi Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka ilk canlı test yayını olacak.

TFF'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Test yayınlarının tamamlanmasının ardından TFF 2’nci Lig ve TFF 3‘üncü Lig'de mücadele eden tüm kulüplerin her hafta en az birer maçının canlı yayınlanmasıyla, TFF 2’nci Lig ve TFF 3’üncü Lig'de birbirinden yüksek mücadelenin olduğu maçların izlenirliğinin ve kulüplere olan ilginin artırılması, ayrıca bu liglerde oynayan yetenekli futbolcuların da tüm dünyada futbolseverler tarafından izlenebilmesinin sağlanması hedefleniyor."