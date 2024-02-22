TFF'den açıklama: Süper Lig fikstürü kaydırıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 32'nci haftasından itibaren oynanacak olan maçların Süper Kupa sebebiyle birer hafta kayırıldığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 32. hafta fikstürünün ileri bir tarihte oynanacağını açıkladı.

TFF, Galatasaray ile Fenerbahçe arasıdna oynanacak olan Süper Kupa maçının 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacağını açıklamıştı. Bu kararın ardından Süper Lig'de 5, 6, 7 ve 8 Nisan tarihlerinde oynanması planlanan 32'nci hafta maçlarının ve kalan diğer haftaların birer hafta kayrıldığı belirtildi.

Yeni takvimin ardından Süper Lig'de 2023-24 sezonu 26 Mayıs'ta sona erecek.

Öte yandan kulüplerin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcuların finalde oynatabilmelerine karar verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"7 Nisan 2024 tarihinde oynanmasına karar verilen Turkcell Süper Kupa müsabakası nedeniyle;

Trendyol Süper Lig'in 5, 6, 7 ve 8 Nisan tarihlerinde oynanması planlanan 32. haftadan itibaren birer hafta kaydırılarak 26 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanmasına, Turkcell Süper Kupa müsabakasında takvim değişikliği nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı'nın 18. maddesinin bu maçta uygulanmamasına ve kulüplerin transfer ettiği futbolcuları finalde oynatabilmelerine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."