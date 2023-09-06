TFF'den Beşiktaş Stadyumu için Avrupa kupaları kararı

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş Park Stadyumu'nun 2026 ve 2027 yıllarında düzenlenecek UEFA Avrupa Ligi Finali ve UEFA Avrupa Konferans Ligi finallerinden birinde ev sahipliği yapması için aday olarak gösterildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş Park Stadı'nın 2026 ve 2027 yıllarındaki UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi finallerinden birine ev sahipliği için aday olarak bildirileceğini duyurdu.

TFF'nin internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, Beşiktaş Stadyumu'nun, 2026 ve 2027 yıllarındaki UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi finallerinden birine ev sahipliği yapması için aday olarak belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 5 Eylül 2023 tarihinde yaptığı toplantıda daha önce UEFA'ya bildirilen stadyum listesinden Beşiktaş Park Stadyumu'nun, 2026 ve 2027 yıllarında düzenlenecek UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi finallerinden birine ev sahipliği yapılması için aday olarak bildirilmesine karar vermiştir."

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi finallerine ev sahipliği yapacak stadyumların UEFA Yönetim Kurulu'nun 2024 Mayıs ayında yapacağı toplantının ardından belli olacağı kaydedildi.