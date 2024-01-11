TFF duyurdu: Yabancı kuralında değişiklik

TFF, 2024-2025 sezonundan itibaren Süper Lig'de yabancı oyuncu sayısının 12'ye, takip edecek iki sezonda ise 11'e düşürüleceğini duyurdu. Federasyon ayrıca kulüplerin A takım listesine yazılacak futbolcu sayısının 30'dan 26'ya düşürüldüğünü açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'de forma giyen yabancı oyuncu sayısında değişikliğe gidildiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre 2024-2025 sezonundan itibaren Süper Lig'de yabancı oyuncu sayısının 12'ye, takip edecek iki sezonda ise 11'e düşürüleceği belirtildi.

TFF Yönetim Kurulu, 2024-2025 sezonundan itibaren 5 sezonluk projeksiyonla uygulanacak Süper Lig Oyuncu Uygunluğu detaylarını kararlaştırdığı toplantısında yeni kararlar aldı.

TFF, önümüzdeki sezondan itibaren kulüplerin A takım listesine yazılacak futbolcu sayısının 30'dan 26'ya düşürüldüğünü açıkladı.

Ayrıca Kulüp A Takım listesine yazılacak oyunculardan Türkiye A Milli Futbol Takım'da oynamaya uygun 14 futbolcudan ilk üç sezonda en az 2'sinin, sonraki iki sezonda en az 3'ünün kulüp akademisinden yetiştirilmiş olması zorunluluğu getirildi.

Kulüplerin altyapısından yetişmiş oyuncuların yanı sıra Türkiye Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu bulunan 14 futbolcudan en az 5'inin ise yerli akademilerde yetişmiş olması zorunlulu oldu.



YERLİ OYUNCU OYNATANA TEŞVİK VERİLECEK



2024-2025 sezonundan itibaren yabancı uyruklu futbolcu transferlerinden alınacak fon bedellerinin büyük bir bölümü A Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu bulunan futbolcu oynatan kulüplere Federasyon tarafından "yerli futbolcu teşvik fonu" olarak ödenecektir.