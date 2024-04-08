TFF Genel Kurulu 18 Temmuz'da seçimli yapılacak
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın tarihlerini göz önüne alarak 18 Temmuz'da seçime gideceklerini duyurdu.
Kaynak: AA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın tarihlerini göz önüne alarak 18 Temmuz'da seçime gideceklerini duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü'nün 27. maddesinin 1. fıkrası hükmü uyarınca, her yılın 31 Temmuz tarihine kadar yapılması gereken olağan genel kurul toplantısının; A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanması ve turnuvanın başlangıç ile bitiş tarihi de göz önüne alınarak, 18 Temmuz 2024 tarihinde seçimli olarak yapılmasına karar verilmiştir."