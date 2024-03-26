TFF, sızdırılan hakem toplantısının tamamını yayınladı: Soruşturma başlatıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 1 Mart 2024'te yapılan ve bir bölümü sızdırılan MHK Eğitim Toplantısı'nın tamamını yayınladı. Konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı da duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 1 Mart 2024'te yapılan MHK Eğitim Toplantısı'nın tamamını paylaştı.

TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK), 1 Mart 2024 Cuma tarihli toplantının kamuya kapalı ve kurum içi yapılan bir toplantı olduğunu, izinsiz yayınlamanın hukuken suç olduğunu belirterek, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ayrıca TFF'nin YouTube kanalından söz konusu toplantının tamamı da yayınlandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

TFF'den yapılan açıklama ve yayınlanan video şöyle:

"Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) düzenli olarak online yaptığı iç değerlendirme toplantılarından biri olan, 1 Mart 2024 Cuma tarihli toplantı rutin bir eğitim çalışmasıdır. Kamuoyuna kapalı ve kurum içi yapılan bu toplantının bazı bölümleri sorumsuz ve kötü niyetli kişilerce bağlamından koparılarak bazı sosyal medya mecralarında yayınlanmış ve kamuoyu yönlendirilmek istenmiştir.

Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki; bu toplantılarda haftanın öne çıkan, kritik hakem kararları değerlendirilerek, kararlar üzerinde katılanların yorumları alınıp, emsal olayların tartışılması ile birlikte en uygun sonuca ulaşılması hedeflenmektedir. Kamuya kapalı ve kurum içi yapılan bu toplantıyı izinsiz yayınlamak hukuken suçtur. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır.

MHK olarak; Türk futbolunu hedef alan bu tür girişimlerle oluşturulmak istenen algı kirliliğini gidermek amacıyla, söz konusu online toplantının tamamını TFF YouTube kanalından linkten izleyebilirsiniz"

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