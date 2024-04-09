TFF yine kulağının üstüne yatıyor

TFF Başkanı Büyükekşi futbolu kaos ortamına sürüklemeye devam ediyor. Son olarak Süper Kupa maçında yaşananlar sonrası 10 kulüp acil seçim için imza verirken statlarda karanlık kişiler bir kez daha boy gösterdi.

Oktay EVSEN

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa mücadelesi, sarı-lacivertli futbolcuların 2. dakikada sahadan çekilmesiyle tatil edilirken karşılaşma birçok anlamda tarihe geçti.

Bu sezon birçok skandalın sebebi olan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ise konuyla ilgili tabiri caizse kulağının üstüne yatmaya devam ediyor. TFF’den konuyla hiçbir açıklama gelmezken sadece temmuz ayında olağanüstü genel kurul kararı alındı. Kongrenin sezon bittikten hemen sonra yapılması gerektiğini savunan kulüpler ise notere giderek imza kampanyası başlattı. Kampanyaya 10 kulüp katılırken imza verme süreci devam ediyor.

YANDAŞLAR SALDIRDI

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin tarihte eşi benzeri nadir görülmüş skandalları çok kısa bir sürede yaşamasına rağmen görevi bırakmaya niyetli olmaması futbol atmosferini iyice zehirliyor. Fenerbahçe’nin Süper Kupa’daki tavrına ise birçok AKP’li ismin tepki göstermesi dikkat çekti. Başka eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek olmak üzere birçok yandaş yazar ve trolün sarı-lacivertli kulüp aleyhine sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Ayrıca Fenerbahçe ve Galatasaray arasında ikinci kez bir maç yarıda kaldı. Ezeli rakiplerin 115 yıllık rekabetinde 23 Şubat 1934 tarihinde İstanbul Ligi'nde oynadıkları mücadele de yarıda kalmıştı.

Taksim Stadı'ndaki karşılaşmanın 60. dakikasında Galatasaraylı Kadri Dağ'ın, Fenerbahçeli M. Reşat Nayir'e attığı tekme ve Kadri'nin üzerine doğru koşan Fenerbahçeli Fikret Arıcan'ın, Galatasaraylı Tevfik tarafından kucaklanıp, saha kenarına atılmasıyla başlayan kavgaya tribünlerdeki seyirciler de katılınca, olaylar büyüdü. Yarıda kalan maçın ardından toplanan "Mıntıka Futbol Heyeti", Fenerbahçe'den 9, Galatasaray'dan 8 olmak üzere toplam 17 futbolcuya uzun süreli cezalar verdi.

YARIDA KALAN MAÇLAR

Süper Kupa maçının yarıda kalmasıyla, Fenerbahçe'nin 2'si Türkiye Kupası olmak üzere üçüncü kez karşılaşması tamamlanmadı. 1997-1998 sezonu Türkiye Kupası çeyrek final rövanş karşılaşmasında Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle devam eden müsabakada tribünlerden atılan bir cisim, teknik direktör Otto Bariç'e isabet ederken Hırvat çalıştırıcı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan durum sonrasında sarı-lacivertli futbolcular soyunma odasına giderek maça devam etmedi. TFF maçın ardından Trabzonspor'u 3-0 hükmen galip ilan ederken, Fenerbahçe'yi de Türkiye Kupası'ndan 1 yıl men etmişti.

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AĞAR’IN GÖLGESİNDE SÜPER LİG’E

TFF 1. Lig’de Eyüpspor önceki gün Altay’ı 4-1 mağlup ederek Süper Lig bileti aldı. Maçı tribünde takip edenler arasında adı birçok faili meçhule karışmış olan eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar da bulunuyordu. Karşılaşmayı Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya’yla beraber protokolden takip eden Ağar, takımın teknik direktörü Arda Turan’la kurduğu yakın ilişkiyle de biliniyor.