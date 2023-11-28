TFF yöneticisi: Finalin Suudi Arabistan’da oynanmasını Ali Koç önerdi

Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geleceği Türkiye Kupası Finali’nin Suudi Arabistan’da oynanmasını Ali Koç’un istediği öne sürüldü. İddiaya göre Koç, bu öneriyi 'iyi gelir elde etmek için' verdi.

Gazeteci Fatih Altaylı, restoranda karşılaştığı bir Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yöneticisinin finali Suudi Arabistan’da oynanmasına ilişkin değerlendirmelerini yazdı. Buna göre TFF yöneticisi bu önerinin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tarafından sunulduğunu söyledi.

“Futbolun en önemli sponsorlarından biri olarak bu maçın Türkiye’de oynanmasına yönelik bir talebiniz ya da en azından bir itirazınız olmadı mı?” sorusuna yanıt veren yönetici şunları söyledi: “Bizim sponsor olarak bu işlere karışma hakkımız yok. Ama elbette bir vatandaş olarak, milliyetçi bir vatandaş olarak bunu Federasyon Başkanı’na sordum. Nereden çıktı bu Suudi Arabistan işi?”

Altaylı’nın “Şaşırayım bakayım” yanıtına karşılık TFF yöneticisi, “Ali Koç önermiş” yanıtını verdi.

“İYİ GELİR ELDE EDEBİLİRİZ”

TFF yöneticisin açıklamasına göre, Ali Koç, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye “Avrupa takımları Suudi Arabistan’da maç veya turnuva oynayarak çok ciddi gelir elde ediyorlar. Biz de en azından kupa finalini orada oynayarak iyi bir gelir elde edebiliriz. Bunu planlarsanız çok iyi olur” dedi.