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TFF yönetiminde değişiklik

TFF'de Talat Papatya'dan boşalan Trendyol 1. Lig sorumluluğuna Volkan Can getirildi.

Spor
  • 21.04.2024 09:47
  • Giriş: 21.04.2024 09:47
  • Güncelleme: 21.04.2024 09:50
Kaynak: AA
TFF yönetiminde değişiklik
Fotoğraf: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), görevinden istifa eden Talat Papatya'nın yerine Volkan Can'ın getirildiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Trendyol 1. Lig kulüplerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Sayın Talat Papatya'nın yerine 2. ve 3. Lig kulüplerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Sayın Volkan Can; 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig kulüplerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirilmiştir."

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