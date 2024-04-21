TFF yönetiminde değişiklik

TFF'de Talat Papatya'dan boşalan Trendyol 1. Lig sorumluluğuna Volkan Can getirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), görevinden istifa eden Talat Papatya'nın yerine Volkan Can'ın getirildiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Trendyol 1. Lig kulüplerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Sayın Talat Papatya'nın yerine 2. ve 3. Lig kulüplerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Sayın Volkan Can; 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig kulüplerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirilmiştir."