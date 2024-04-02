TFF’ye sert tepki

Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasında yaşanan olaylar nedeniyle TFF tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevkler iki kulübün de sert tepkisini çekti.

Spor Servisi

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının PFDK sevkleri iki kulübün de tepkisini çekti. Fenerbahçe Kulübü Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Fenerbahçe'nin hukuk işlerinden sorumlu yöneticisi Fethi Pekin, Jayden Oosterwolde, İrfan Can Eğribayat ve Bright Osayi Samuel'in PFDK'ye sevk edilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Sevkler tüm gerçekleri bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu sürecin ilk gününden itibaren ne demek istediğimiz bu kararların ardından daha net anlaşılıyor. Sporcularımız, sadece nefsi müdafaa hakkını kullandılar. Bireyin kendini koruma hakkı gerek ulusal gerekse uluslararası hukuk normlarında temel haklardan biri olarak kabul edilir. Bu hakkın savunulması için sonuna kadar mücadele edeceğiz."

Trabzonspor'un açıklaması ise şöyle: "Sevkler; korkunun, baskı altında ezilmelerin, utanma duygusunun ortadan kalktığının ispatı, ahlaksızlığın da zirvesidir. Fenerbahçeli iki futbolcunmun milyonlarca insanın gözü önünde taraftarlarımıza yönelik ‘saldırısını’ görmezden gelen TFF; söz konusu oyuncuları bu eylemden değil de ‘kavgaya karışmak’ suçundan PFDK’ya sevk ederek daha az ceza almalarını sağlamıştır. TFF başka bir kanunsuzluğun altına da imza atarak taraftarımıza tekme atan Mert Müldür ve Michy Batshuayi’yi sevk etmeye gerek olmadığına karar verip, profesyonel bir oyuncunun saha içinde şiddete başvurmasını, Türkiye’de meşru kılmış ve hatta özendirmiştir. Başta Mehmet Büyükekşi olmak üzere kanun ve kural tanımayan bu yapının bugünden tezi yok görevi bırakmasını talep ediyoruz.

∗∗∗

FENERBAHÇE İÇİN KARAR GÜNÜ

Fenerbahçe Kulübü’nün olağanüstü genel kurul toplantısı bugün yapılacak. Gündemde futbol faaliyetlerinin durdurulması ya da ligden çekilme yer alıyor. Çoğunluk sağlanması durumunda "Futbol A takımının Süper Lig’den çekilmesi dahil alınacak aksiyonların değerlendirilmesi" gündemi de değerlendirilecek.

Ülker Stadyumu’nda gerçekleştirilecek genel kurul toplantısı saat 17.00’de başlayacak. Olağanüstü genel kurul toplantısı, bugün çoğunluk sağlanamaması durumunda 9 Nisan’da çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak. Genel kurula aidat borcu olmayan üyeler katılabilecek. Trabzonspor ile oynanan Süper Lig maçında yaşanan olayların ardından olağanüstü genel kurula gitme kararı alan sarı-lacivertli kulüp, "Futbol A takımının Süper Lig’den çekilmesi dahil alınacak aksiyonların değerlendirilmesi" gündemiyle toplanacak.