TGC 65. "Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri" için son başvuru tarihi 12 Şubat

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen “Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri”ne başvurular 12 Şubat günü sona erecek.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen “Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri” nin başvuruları 12 Şubat 2024 Pazartesi günü bitiyor.

TGC Başarı Ödülleri, Basın, Televizyon-Radyo ve İnternet Gazeteciliği ana başlıkları altında 1 Ocak 2023–31 Aralık 2023 tarihleri arasında yayınlanan eserlere veriliyor.

Başarı Ödülleri kapsamında üç özel ödül bulunuyor.

NEZİH DEMİRKENT ÖDÜLÜ

Bir gazeteci veya yayın organına bir yıllık çalışması dikkate alınarak Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanlarından Nezih Demirkent adına konulan Özel Ödül belirleniyor.

KADIN HABERİ ÖDÜLÜ

Kadın Haberi Ödülü ise TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu tarafından önerilerek TGC Yönetim Kurulu tarafından veriliyor.

NİYAZİ DALYANCI BARIŞ GAZETECİLİĞİ ÖDÜLÜ

TGC Önceki Genel Sekreter Yardımcılarından Niyazi Dalyancı adına konulan Barış Gazeteciliği Ödülü’nü doğrudan Yönetim Kurulu belirliyor.

BASIN, RADYO-TELEVİZYON ve İNTERNET GAZETECİLİĞİ DALLARINDAKİ BAŞVURULAR

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre; Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri ''BASIN'' kategorisinde ''Haber (Siyasal, Ekonomi, Toplum, Eğitim, Sağlık, Kültür-Sanat-Magazin, Spor)'', ''Köşe Yazısı", ''Araştırma (Tek ya da Seri)'', ''Röportaj-Söyleşi'', “Sayfa Düzeni (Birinci Sayfa, İç Sayfa)'', ''Karikatür (Seri-Bant dahil)'' ve ''Fotoğraf'' dallarında verilecek.

“Televizyon'' kategorisinde ''Televizyon Haber'', ''Haber Programı'', “Haber Araştırma”, ''Belgesel'', ''Kültür-Sanat Programı'', ''Spor Programı'' ve ''Kamera Çalışması'' dallarında, ''Radyo'' kategorisinde ise ''Haber” ve “Program'' dallarındaki başvurular ödüllendirilecek.

“İnternet Gazeteciliği” kategorisinde verilecek ödüller ise İnternet Haber, İnternet Röportaj, İnternet Özgün Köşe Yazısı, Podcast Haber, Podcast Program, Dijital Platform Haberi, Dijital Platform Programı bölümlerinden oluşuyor.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Ödüller, TGC üyelerine, basın kartı taşıyan gazetecilere ve bir yayın organında ilgili yasaya göre düzenlenmiş sözleşme hükümleriyle çalıştıklarını, sözleşmelerinin sürdüğünü belgeleyen basın kartı taşımayan gazetecilere de açıktır.

Başvuruda adayın, varsa basın kartı numarası ve düzenlenme tarihi belirtilmelidir.

Basın Kartı taşımayanlar için ilgili yasaya göre çalıştığını belgeleyen yayın organı yetkilisinin yazısı gereklidir.

Her aday, Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’ne bir dalda ve bir eserle katılabilir ya da önerilebilir.

Eserlerin Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uygun olması gerekir.

Kendi eseriyle başvuran aday, başka bir başvurunun ekibinde de yer alıyorsa ekip dışı tutulur.

Ekip çalışmaları için başvurularda ekibin tüm elemanlarının başvuruyu imzalamaları gerekmektedir.

Ödüllere adaylık kişisel başvuruyla, çalıştığı kurumun yayın sorumlularınca, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin önerisiyle gerçekleşir.

Seçici Kurul üyeleri yarışma için öneride bulunamaz.

Yönetmeliğe uygun olmayan başvurular ise değerlendirmeye alınmaz.

NASIL BAŞVURULUYOR?

Adaylar, başvuru dilekçesinde adını-soyadını, eserin yayınlandığı gazete, dergi, ajans bülteni, TV ve radyo ile yayın tarihini, eserin başlığını, katıldığı dalla ilgili bilgileri açık bir biçimde belirtmek zorundadırlar.

Gazetecilik için haberin yayımlandığı bir adet asıl gazete, ayrıca çalışmanın yayımlandığı sayfanın taranmış pdf halinin bir adet USB flash belleğe yüklenerek gönderilmesi,başvuru dilekçesine, özgeçmişin ve bir adet fotoğrafın eklenmesi gereklidir.

Radyo için bir adet USB flash bellek olarak başvuru yapılmalı, başvuruya yapımın içeriğinin yer aldığı bir adet metin, başvuru dilekçesine özgeçmişin ve bir adet fotoğrafın eklenmesi gereklidir.

Televizyon için bir adet USB flash belleğe kaydedilmiş (video-görüntü dosyaları MP4 uzantılı olmalı) video- görüntü ulaştırılmalıdır. Başvuru konusu olan çalışmaya ait bir adet içerik metninin eklenmesi zorunludur. Başvuru dilekçesine, özgeçmiş ve bir adet fotoğrafın eklenmesi gereklidir.

İnternet Gazeteciliği için Haber, Röportaj, Özgün Köşe Yazısı, Podcast Haber, Podcast Program, Dijital Platform Haberi, Dijital Platform Programı dalındaki başvuruların bir adet USB flash bellek olarak ulaştırılması gerekmektedir. Başvuru dilekçesine özgeçmiş, bir adet fotoğraf ve başvuru konusu çalışmanın linkinin de eklenmesi gereklidir.

Türüne uymadığı için yarışma dışı bırakılan çalışmalardan Seçici Kurul sorumlu değildir.

Kişisel verilerin güvenliği başta olmak üzere diğer önemli detaylara TGC'nin adresindeki Ödül Yönetmeliği’nden ulaşılabilir.

Bu koşulları yerine getirmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.

ÖDÜLLE İLGİLİ BAŞVURULAR

Ödüle aday eserlerin, en geç 12 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 16.00’ya kadar “Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreterliği Türkocağı Cad. No:1 Cağaloğlu İstanbul” adresine iletilmesi gerekiyor.