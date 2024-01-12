TGC ödüllerine başvuru 15 Ocak’ta başlayacak

Haber Merkezi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından 65 yıldır düzenlenen Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’ne başvurular 15 Ocak 2024 Pazartesi günü başlayacak 12 Şubat 2024 Pazartesi günü son bulacak. Ödüller Basın, Televizyon-Radyo ve İnternet gazeteciliği dallarında veriliyor.

Başarı Ödülleri kapsamında ise üç özel ödül bulunuyor. Bir gazeteci veya yayın organına bir yıllık çalışması dikkate alınarak Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanlarından Nezih Demirkent adına konulan Özel Ödül belirleniyor. Kadın Haberi Ödülü ise TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu tarafından önerilerek TGC Yönetim Kurulu tarafından veriliyor.

TGC Önceki Genel Sekreter Yardımcılarından Niyazi Dalyancı adına konulan Barış Gazeteciliği Ödülü’nü doğrudan Yönetim Kurulu belirliyor.