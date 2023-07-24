TGS, Sputnik’te grev kararını astı

TGS ile Sputnik Türkiye arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı asıldı. Grevin uygulamaya konulacağı tarih, ileri bir tarihte ilan edilecek.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Sputnik Türkiye işvereni ile sürdürdüğü toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararını ajansın İstanbul ve Ankara’daki bürolarını astı.

Sputnik'e asılan grev ilanında, "Sendikamız Türkiye Gazeteci Sendikası (TGS) ile Rossiya Segondnya Uluslararası Haber Ajansı Türkiye İrtibat Bürosu işvereni ile sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uyuşmazlık ile sonuçlanmıştır" denildi.

İlanda, şu ifadelere yer verildi:

"6356 sayılı Kanun hükümleri uyarınca Sendikamız, 24.07.2023 tarihinde, Rossiya Segondnya Uluslararası Haber Ajansı Türkiye İrtibat Bürosu işyerlerinde grev yapılması kararı almıştır. Grev kararı 24.07.2023 tarihinde, İstanbul ve Ankara işyerlerinde asılmak suretiyle ilan edilmiştir. Grevin uygulamaya konulacağı tarih, ayrıca ileri bir tarihte ilan edilecektir."

Öte yandan TGS'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "@Sputnik_TR işyerlerine GREV kararımızı astık. İşverene son kez sesleniyoruz: İnsanca çalışma düzeni talebimize kulak verin, müzakere masasına dönün. Adil ücret haktır!" denildi.