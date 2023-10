The Beatles'ın kaydettiği son şarkı "Now and Then" dinleyici ile buluşacak

Beatles'ın 40 yıl önce kaydettiği ancak gün yüzüne hiç çıkmamış olan son şarkısı Now and Then" ilk kez 2 Kasım'da dinleyiciyle buluşacak. Şarkının hikayesinin anlatıldığı 12 dk'lık film ise 1 Kasım'da yayınlanacak.

İngiltere'nin Livepool kentinde kurulan ve dünya çapında üne kavuşan The Beatles grubunun kaydettiği son parça "Now and Then" 2 Kasım tarihinde dinleyici ile buluşacak.

Grubun solisti John Lennon tarafından 1970'li yıllarda yazılan ve geçtiğimiz yıl Paul McCartney ve Ringo Star tarafından tamamlanan parça dinleyeci ile buluşmaya hazırlanıyor.

Öte yandan “Now and Then” parçasının müzik klibi ise 3 Kasım Cuma günü yayınlanacak.

"Now and Then" parçasının kayıt süreci hakkında konuşan Paul. McCartney "Oldukça duygusal. Ve hepimiz üzerinde çalıyoruz, bu gerçek bir Beatles kaydı. 2023 yılında hala Beatles müziği üzerinde çalışıyor olmak ve insanların duymadığı yeni bir şarkı yayınlamak üzere olmak, bence heyecan verici bir şey" dedi.

Ringo Star ise "Onu odaya geri getirmeye en çok yaklaştığımız andı, bu yüzden hepimiz için çok duygusaldı. Sanki John oradaymış gibiydi" diye konuştu.

The Beatles grubunun kaydedilen son parçası olma özelliğini taşıyan "Now and Then" hakkında Oliver Murray tarafından yazılan ve yönetilen 12 dakikalık “Now And Then – The Last Beatles Song” filmi ise 1 Kasım’da yayınlanacak.

Filmin gösterimi ilk olarak The Beatles’ın YouTube kanalından yapılacak.

Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison, Sean Ono Lennon ve Peter Jackson’a ait röportaj ve özel görüntüler içeren kısa film, The Beatles’ın son şarkısının hikayesini takip ediyor.