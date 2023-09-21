The Beatles'ın şimdiye kadar yayınlanmamış albüm kayıtları açık artırmaya çıkarıldı

The Beatles'ın kayıp kayıtlarının yer aldığı 6 kaset, 300 bin dolardan açık artırmaya konuldu. Satıştan yaklaşık 500 bin dolar gelir elde edilmesi bekleniyor.

Kültür Sanat 21.09.2023 16:36 Giriş: 21.09.2023 16:36

Güncelleme: 21.09.2023 16:38 Kaynak: AA

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