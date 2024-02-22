The Beatles üyelerinin hayatı film oluyor: 4 ayrı film çekilecek

The Beatles'ın her üyesinin hayat hikayesini konu alan dört film çekilecek. Dört filmin de 2027 yılında vizyona girmesi bekleniyor.

The Beatles grubu üyelerinin hayatını konu alan dört ayrı film çekilecek.

Grup üyeleri Paul McCartney, John Lennon, George Harrison ve Ringo Starr'ın hayatını konu alan filmin yönetmen koltuğunda Oscar ödüllü yönetmen Sam Mendes oturacak.

Beyazperde'nin aktardığı habere göre, The Beatles'ın gerçek hikayesini anlatma haklarını alan Sony Pictures, Sam Mendes ve Neal Street Productions ile işbirliği yaparak her bölümde hikayeyi üyelerden birinin gözünden anlatacak dört filmlik bir prodüksiyon hazırlayacak.

2027'DE VİZYONA GİRECEK

Paul McCartney, Ringo Starr ve John Lennon ile George Harrison'ın aileleri ilk kez senaryolu bir filme tam destek vererek, tüm yaşam öykülerinin ve müziklerinin haklarını devretti.

Sony, filmde yer alacak olan grubun müziklerinin sahibi olan Apple Corps Ltd. şirketiyle işbirliği yapacak.

Her filmin, grup üyelerinin bakış açısından çekileceği ve filmlerin "Tarihin en iyi müzik grubunun şaşırtıcı hikayesini anlatacağı" belirtildi. Dört filmin de 2027'de vizyona girmesi planlanıyor.