“The Best Of Barış Manço” davası sil baştan: Tazminat kararı Yargıtay’dan döndü

Barış Manço’nun eşi ve çocukları Doğukan ile Batıkan Manço, usta sanatçının ölümünün ardından 'The Best Of Barış Manço' adlı albümünü piyasaya süren 4 kişiyi, haklarına tecavüz edildiği iddiasıyla dava etmişti. Mahkeme, 4 kişinin tazminat ödemesine karar verirken, Yargıtay kararı hatalı buldu.

Fotoğraf: AA

“The Best Of Barış Manço” adlı albümü piyasaya çıkaran Plaksan Plak Sanayii şirketiyle davalık olan Barış Manço'nun ailesine kötü haber geldi. Ailenin izni olmadan Manço'ya ait şarkıların albümleştirildiğini belirterek şirketin ve 4 kişinin tazminat ödemesine hükmeden mahkemenin kararı Yargıtay'dan döndü. Söz konusu şirketle, ismi geçen kişilerin bağlantısının bulunmadığını belirten Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, dosyanın bozulmasına karar vererek dosyayı yerel mahkemeye gönderdi. Plaksan Plak Sanayii şirketi, Barış Manço'nun 11 Şubat 1999'da vefat etmesinin hemen ardından "Gül Pembe", "Kol Düğmeleri" ve "Dağlar Dağlar" gibi 36 eserini 3 albümde birleştirip "The Best Of Barış Manço" adıyla piyasaya sürmüştü. Manço'nun yasal mirasçıları eşi Lale Manço ile iki oğlu Doğukan Hazar ve Batıkan Zorbey Manço ise 4 ay sonra albümün kendilerinden izin alınmadan ve hiçbir bedel ödenmeden çıkarıldığı iddiasıyla Plaksan Plak ve 4 kişi hakkında dava açmıştı. Yine kasetlerde Barış Manço'nun rastgele ve kendisi tarafından onaylanmamış fotoğraflarının da izin alınmadan kullanıldığı öne sürülen dilekçede; plak şirketi ile bu eylemi organize eden diğer davalılar Muammer Akbaş, Salim Akbaş ve Muhammet Ali Akbaş ve Kurban Akbaş'ın Kültür Bakanlığı'na kayıt ve tescil ettirilmeden, bandrolsüz olarak üç kaseti bir kutuya koyup üçü bir arada piyasaya sürdükleri iddia edilmişti. Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, dava sonrası bilirkişi raporunda her bir eser için ayrı ayrı en az 500 lira olmak üzere 18 bin lira, toplam 35 bin 700 lira (tazminatlarla birlikte) telif bedeli ödenmesi gerektiği kanaatine varılmıştır" denildi. Mahkeme, davalı Plaksan şirketi ile diğer davalıların 35 bin 700 lira maddi, Lale Manço ve iki çocuğu için biner liradan 3 bin lira da manevi olmak üzere toplam 38 bin 700 lira tazminat ödemesine karar vermişti. Yıllarca süren dava dosyası, Akbaş ailesinin itirazı sonrası Yargıtay'a gönderildi. Akbaş ailesi itirazında söz konusu 'The Best Of Barış Manço' adlı albümün yapımına iştirak etmediklerini, sadece dağıtımını gerçekleştirdiklerini iddia etti. Kendi isimlerinin habersiz bir şekilde kullanıldığını, bu nedenle davanın reddedilmesini talep edildi. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi dosya üzerinde yaptığı incelemede davacıların müziği yayınlayan şirketin Muammer Akbaş, Salim Akbaş ve Muhammet Ali Akbaş ve Kurban Akbaş'a ait olduğunu ispatlayamadığını bu nedenle yerel mahkemenin vermiş olduğu tazminat cezasının hatalı olduğunu belirterek ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Dosya yerel mahkemeye gönderildi. Dava yeniden görülecek.