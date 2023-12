The Day Before'un yapımcısı 1 haftada kepenk indirdi

Piyasaya çıkacağı duyurulduğunda yarattığı büyük beklentiyi karşılayamayan ve çok sayıda erteleme kararı nedeniyle "dolandırıcılık"la suçlanan The Day Before adlı video oyununun yapımcısı Fntastic kepenk kapattı.

Fntastic, Twitter/X üzerinden yaptığı resmi açıklama ile The Day Before oyununun finansal olarak başarısız olduğunu ve devam etmek için gerekli kaynaklara sahip olmamaları nedeniyle Fntastic stüdyosunun kapandığını duyrdu. Açıklamada, "Şu anda, The Day Before ve Propnight'ın geleceği belirsiz, ancak sunucular işler durumda kalacak. Beklentilerinizi karşılayamadıysak özür dileriz. Elimizden geleni yaptık ancak yeteneklerimizi yanlış hesaplamışız. Oyun yaratmak çok zorlu bir girişim." ifadelerine yer verildi.

"ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK KAYNAĞIMIZ YOK"

Stüdyodan yapılan açıklama şöyle:

"Bugün, Fntastic stüdyosunun kapanışını duyuruyoruz. Ne yazık ki, The Day Before finansal olarak başarısız oldu ve devam etmek için gerekli kaynaklara sahip değiliz. Tüm gelirimizi, ortaklarımıza borçlarımızı ödemek için kullanıyoruz.

Tüm çabamızı, kaynaklarımızı ve çalışma saatlerimizi The Day Before'un geliştirilmesine harcadık, ki bu bizim ilk devasa oyunumuzdu. Oyunun gerçek potansiyelini sergilemek için güncellemeler yayınlamayı gerçekten istedik ancak ne yazık ki çalışmaya devam edecek kaynağımız yok.

The Day Before'un geliştirilmesi sırasında para almadığımızın altını çizmek istiyoruz, ön sipariş ya da toplu fonlama kampanyası düzenlemedik. Beş yıl boyunca yorulmadan çalıştık, kan ter ve gözyaşımızı bu oyuna akıttık.

Şu anda, The Day Before ve Propnight'ın geleceği belirsiz, ancak sunucular işler durumda kalacak.

Beklentilerinizi karşılayamadıysak özür dileriz. Elimizden geleni yaptık ancak yeteneklerimizi yanlış hesaplamışız. Oyun yaratmak çok zorlu bir girişim.

Bu zor yıllarda bizi destekleyen herkese müteşekkiriz."

Açıklamada son 8 senedir yapılan faaliyetler de şöyle sıralandı:

2015: Stüdyonun açılışı

2017: The Wild Eight'in yayınlanması

2018: Dead Dozen'ın yayınlanması

2021: Propnight'ın yayınlanması

2023: The Day Before'un yayınlanması"