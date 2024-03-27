The Guardian'dan seçim analizi: İmamoğlu, kuşatılmış muhalefetin yüzü haline geldi

The Guardian, İBB seçimleriyle ilgili analiz yayınladı. Haberde İmamoğlu'nun muhalefetin yüzü haline geldiği, ilk döneminde yasal zorunluluklar da dahil iktidarla mücadele etmek zorunda bırakıldığı ifade edildi.

İngiltere'nin önde gelen yayın kuruluşlardından The Guardian, pazar günü yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) seçimlerini mercek altına aldı.

Haberde, mevcut İBB Başkanı ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye'nin toplumsal muhalefetinin yüzü olduğu ancak mayıs ayında muhalefetin yaşadığı seçim yenilgisinin ardından seçmenlerde karamsarlığın hakim olduğu yazıldı.

"KUŞATILMIŞ MUHALEFETİN YÜZÜ"

Haberde İmamoğlu ile ilgili şu tespit yapıldı:

"İmamoğlu Türkiye'nin kuşatılmış muhalefetinin yüzü haline gelmiş olsa da, onu göreve getiren coşku ve değişim umudu, özellikle de cumhurbaşkanına karşı çıkmak için bir araya gelen altı partili Erdoğan karşıtı koalisyonun geçen yıl seçimlerde yenilgiye uğramasının ardından dağıldı ve seçmen tabanındaki ruh hali karamsar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, 2019'un aksine milliyetçi İYİ Parti'nin desteği olmadan seçime giriyor ve kampanyasını tek başına yürütmek zorunda kalıyor."

"ANKARA'DAKİ MUHALİFLERİYLE MÜCADELE EDİYOR"

İmamoğlu için, "İlk döneminin büyük bölümünü yerel yönetimdeki ve Ankara'daki muhalifleriyle mücadele ederek geçirdi" denilirken siyasi yasak davasında aldığı cezaya da değinildi.

İmamoğlu'nun 2019'daki seçim başarısının Türkiye muhalefeti için bir dönüm noktası olduğuna işaret edilirken, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi düşmanı olarak işaretledi ve onun yönetimine meydan okumak isteyenler için yeni bir umut verdi" denildi.





