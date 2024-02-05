The New York Times, 6 Şubat depremleri ile ilgili haberini Türkçe yayınladı

ABD'de yayın yapan The New York Times gazetesi Gaziantep'te yaşayan ve 6 Şubat merkezli depremlerden etkilenen Karapirli ailesinin hayatta kalan dört üyesinin hikayesini haberleştirdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yayın yapan The New York Times, 6 Şubat depremlerine ilişkin Türkçe bir haber yayınladı.

Haberde, Gaziantep'te yaşayan ve 6 Şubat merkezli depremlerden etkilenen Karapirli ailesinin hayatta kalan dört üyesinin hikayesini haberleştirdi.

Ailenin Gaziantep’teki evlerinin enkazından çıkarılmasını izleyen bir sene içerisinde gazetenin muhabirleri Ben Hubbard ve Şafak Timur ile foto muhabiri Emin Özmen’le birlikte aileyi düzenli olarak ziyaretleri "Daha Dün Gibi: Depremzede Ailenin Bir Yıllık Mücadelesi" başlığı ile okuyucuya aktarıldı.

Karapirli ailesinin doktorları, arkadaşları, akrabaları ile görüşmeler yer alan haberde "Karapirli ailesi, depremin ardından geçen bir yıl boyunca, sonsuz bir kayıp hissine rağmen, iyileşmek ve kendilerini güvende hissedecekleri bir ev bulabilmek için uğraştı" ifadesine yer verildi.