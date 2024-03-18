The New York Times yazarı Friedman: Netanyahu'nun Yahudi tarihine en kötü lider olarak geçeceğine inanıyorum

The New York Times yazarı Thomas Friedman, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Yahudi tarihine en kötü lider" olarak geçeceğini söyledi.

The New York Times yazarı Thomas Friedman, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Yahudi tarihine en kötü lider" olarak geçeceğini söyledi.

ABD'li yazar Friedman, İsrail’in Haaretz gazetesine yaptığı açıklamalarda, Netanyahu liderliğindeki İsrail hükümetinin Gazze'ye yönelik savaşı yönetememekle eleştirdi.

İsrail'deki hükümetin beceriksiz olduğu için torununun reşit olma partisinde garson dahi olmasına izin vermeyeceğini savunan Friedman, "Dürüst olacağım, kanaatimce bu İsrail'in mutlak anlamda gördüğü en kötü hükümettir. Netanyahu'nun da sadece İsrail tarihine değil, Yahudi tarihine en kötü lider olarak geçeceğine inanıyorum" dedi.

Tel Aviv yönetimini Gazze Şeridi'ne yönelik savaşın sonrası için hiçbir plan yapmamakla eleştiren Friedman, İsrail'in Filistin yönetimiyle ortaklık kurarak hem Gazze'yle ilgili seçeneklerini değiştirebileceği hem de Arap müttefikleriyle bölgesel ittifaklarını güçlendirebileceğini ifade etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırıları "ikinci dünya savaşı" olarak tanımlayan Friedman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ukrayna savaşı başladığında, bu birinci dünya savaşıdır dedim. Birinci Dünya Savaşı olarak bildiğimiz hadise ise küresel değildi. Dolayısıyla birinci dünya savaşı Ukrayna savaşı oldu. Çünkü insanlar bu savaşı akıllı telefonlardan takip etme ve görüşlerini belirtme imkanı buldular. Bu savaşın tarımsal etkisi de hemen görüldü, gıda fiyatlarına etki yaptı. Gerçek bir dünya savaşı oldu."

"TORUNLARIMA BIRAKMAK İSTEDİĞİM DÜNYA OLMAYACAK ARTIK"

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının da gerçekte "ikinci dünya savaşı" olduğunu öne süren Friedman, nitekim dünyadaki her insanın bu savaşla ilgili görüşünü beyan ettiğine ve bu savaştan etkilendiğine işaret etti.

ABD'li yazar Friedman, Amerikalılara eski Başkan Donald Trump'ı yeniden seçmemeleri ve İsraillilere de Başbakan Binyamin Netanyahu'yu düşürmeleri çağrısında bulunarak, "Netanyahu bu savaştan kurtulursa ve Trump da yeniden seçilecek olursa, torunlarıma bırakmak istediğim dünya olmayacak artık" dedi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500’ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 726 Filistinli yaşamını yitirdi, 73 bin 792 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.