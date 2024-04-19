"The Platform 2" filmi geliyor: İlk görseller paylaşıldı

Netflix'in 2019’da yılında yayınlanan "The Platform" filminin ikincisi geliyor. Beğeni alan bevam filminden ilk görseller de paylaşıldı.

Netflix'in popüler yapımlarından İspanyol yapımı gerilim filmi "The Platform"un devam filminin "çok yakında" geleceği duyuruldu.

Netflix tarafından yapılan duyuruda The Platform 2'den ilk fotoğraflar da paylaşıldı. Yönetmenliğini Galder Gaztelu-Urrutia'nın üstlendiği ve tamamen yeni bir kadroyla izleyiciyle buluşacak olan yapımda, Hovik Keuchkerian ve Milena Smit rol alacak.

Netflix’in resmi hesabında yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

"Gizemli bir figür, Platform'da yeni bir yasa oluşturmayı başardı ama adalet, cehennemde gerçekten uygulanabilir mi? Öyleyse kim uygulayacak? Galder Gaztelu-Urrutia'nın yönettiği filmin başrollerinde Milena Smit ve Hovik Keuchkerian yer alıyor."

Your first look at The Platform 2.



A mysterious figure has managed to establish a new law in The Platform, but can justice truly be enforced in hell? And who will enforce it? Directed by Galder Gaztelu-Urrutia and starring Milena Smit and Hovik Keuchkerian. pic.twitter.com/jCVHKeh2bF — Netflix (@netflix) April 18, 2024

Toplumdaki sınıf farklılıklarını farklı bir şekilde ele alan "The Platform", dikey şekilde konumlandırılmış, her hücrede iki mahkûmun kaldığı bir hapishanede geçiyordu. Mahkumlara günde sadece bir kez üst kattan aşağıya doğru yemek gönderiliyor, üsttekiler yemeğe ulaşmaya çalışırken aşağıdakiler de vahşileşerek açlıkla mücadele etmeye çalışıyordu.