"The Platform 2" filmi geliyor: İlk görseller paylaşıldı

Netflix'in popüler yapımlarından İspanyol yapımı gerilim filmi "The Platform"un devam filminin "çok yakında" geleceği duyuruldu.

Netflix tarafından yapılan duyuruda The Platform 2'den ilk fotoğraflar da paylaşıldı. Yönetmenliğini Galder Gaztelu-Urrutia'nın üstlendiği ve tamamen yeni bir kadroyla izleyiciyle buluşacak olan yapımda, Hovik Keuchkerian ve Milena Smit rol alacak.

Netflix’in resmi hesabında yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

"Gizemli bir figür, Platform'da yeni bir yasa oluşturmayı başardı ama adalet, cehennemde gerçekten uygulanabilir mi? Öyleyse kim uygulayacak? Galder Gaztelu-Urrutia'nın yönettiği filmin başrollerinde Milena Smit ve Hovik Keuchkerian yer alıyor."

A mysterious figure has managed to establish a new law in The Platform, but can justice truly be enforced in hell? And who will enforce it? Directed by Galder Gaztelu-Urrutia and starring Milena Smit and Hovik Keuchkerian.