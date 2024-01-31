The Poet House’tan yeni kitap: Sır

Günnur Aksakal’ın iki öyküsünden ve İsmail Sertaç Yılmaz’ın çizimlerinden oluşan "Sır", The Poet House tarafından yayımlandı.

The Poet House, 2024’ün ilk ayında yeni kitaplar yayımlamaya devam ediyor. İlk olarak İsmail Sertaç Yılmaz imzalı "Dead Palace"ı okurların beğenisine sunan The Poet House, şimdi de "Sır" ile raflarda.

Günnur Aksakal, öyküleriyle ilk kez okur karşısına çıkarken, "Sır" ve "Son Kötü Gün" adlı iki öyküsüne İsmail Sertaç Yılmaz’ın illüstrasyonları eşlik ediyor.

"Sır"a buradan ulaşabilirsiniz.

THE POET HOUSE

The Poet House, yayımladığı sıra dışı kitaplarla yayın dünyasına yeni soluk getirme iddiasında bir bağımsız yayıncı. Sınırlı sayıda, koleksiyonluk kitaplar yayımlayan The Poet House’a sosyal medya hesaplarından, web sitesinden ya da hellodearpoet@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz.