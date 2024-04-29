Thiago Silva, sezon sonunda Chelsea'den ayrılıyor

Chelsea'de forma giyen 39 yaşındaki savunma oyuncusu Thiago Silva, 4 yıldır formasını giydiği kulüpten sezon sonu ayrılacağını duyurdu. Silva, Chelsea'ye duyduğu sevginin tarif edilemez olduğunu söyledi.

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'de forma giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Thiago Silva, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

Londra ekibinin 2020 yılında Paris Saint-Germain'den renklerine bağladığı 39 yaşındaki Silva, bir yıl kalma niyetiyle geldiği Chelsea'nin dört yıldır formasını giydiğini söyledi.

Chelsea'ye duyduğu sevginin tarif edilemez olduğunu belirten Silva, "Bu kulüp benim için çok şey ifade ediyor. Normal koşullarda bile veda etmek zordur ama ortada karşılıklı bir sevgi varsa daha da zordur. Ama bir kez 'mavi' olan her zaman 'mavi' kalır" ifadelerini kullandı.

Deneyimli stoper, 151 maçta formasını giydiği başkent temsilcisinde UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.