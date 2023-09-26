THK’de kayyum süreci uzatıldı!

Türk Hava Kurumu kayyumu, mahkemenin 18 Kasım’da genel kurul düzenlenerek kayyum sürecinin sona ermesi yönündeki kararına itiraz etti. Mahkeme tepkilere rağmen kayyumların 6 ay daha THK’yi yönetmesine karar verdi.

İsmail ARI

Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1925 yılında kurulan Türk Hava Kurumu’nda (THK) skandalların sonu gelmiyor. Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından 2019’da kayyum atanan THK’de, kayyum dönemi uzatıldı.

THK’nin 18 Kasım tarihinde Genel Kurul’a gideceği ve kayyum döneminin sona ereceği açıklanmıştı. Ardından kurumun varlıkları satıp birçok şubesini yandaşları dolduran, THK Kayyum Heyeti Başkanı Ali Yüksel’in adaylığa hazırlandığı bildirilmişti. Hatta Yüksel’in THK şube başkanları ve delegelerini arayarak destek istediği de iddia edilmişti. Aynı zamanda İçişleri Bakanlığı bürokratı olan, MHP’ye ve AKP’li Süleyman Soylu’ya yakınlığıyla bilinen Ali Yüksel birçok THK şubesine müdahale etse de THK Genel Kurulu’nu kazanacak kadar delege desteğine ulaşamadı.

KAZANIMLAR HEBA OLACAKMIŞ

Ardından genel kurulu ertelemek için harekete geçti. Kayyum Heyeti’nin diğer üyeleri ile birlikte mahkemeye başvuran Yüksel, “18 Kasım’da gelecek yönetimin kurumun sorunlarını çözemeyeceğini, kayyum dönemindeki kazanımların heba olacağını” iddia ederek genel kurulu ertelemesini talep etti.

Mahkeme ise kayyumun talebini kabul etti. Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi, 22 Eylül tarihinde “THK Büyük Genel Kurulu’nun 6 ayı geçmemek şartı” ile ertelenmesine karar verdi. Mahkemenin kararında, “THK’nin işleyişinin deprem nedeniyle sekteye uğradığı, kurumun ekonomik sıkıntılarının olduğu ve genel kurulun ertelenmesinin THK’nin menfaatine olacağı” belirtildi.

DERTLERİ GAYRİMENKULLER

THK’nin eski yöneticileri ise iktidar destekli kayyumun tam anlamıyla THK’yi ele geçirmek için genel kurulu ertelettiğini belirtiyor. BirGün’e konuşan eski THK yöneticileri, “Kayyum, şubelere yandaşları doldursa da genel kurulu kazanacak kadar delege desteğine sahip olamadı. Bu yüzden seçimi kazanacak kadar delege desteğini kazanmak için genel kurulu erteletti. Gelecek 6 ayda daha da fazla THK şubesine yandaşları atayacak. Bu şekilde delege çoğunluğunu alacak. THK’ye göz dikmelerinin nedeni milyonlarca liralık gayrimenkulleri ve hava araçları. Kurumun içini tamamen boşaltmak istiyorlar. Dertleri THK’nin menfaati değil” diye karara tepki gösterdi.

THK’Yİ BİTİREN HÂKİM

Türk Hava Kurumu’na 2019 yılında kayyum atayan Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimi Ömer Azküçük’ün AKP’de çalıştığı açığa çıkmıştı. Azküçük hakimlikten emekli olduktan sonra 14 Mayıs genel seçimlerinde AKP’den Denizli milletvekili aday adayı oldu ancak aday gösterilmedi. Ardından da AKP’nin seçim strateji bürosunda çalışmaya başladı.

Öte yandan Türk Hava Kurumu kayyumunun, yıllarca Sağlık Bakanlığı’na kiralanan 12 ambulans helikopteri yok pahasına satma kararı aldığını da BirGün ortaya çıkarmıştı. 100 milyon avroya alınan helikopterler için sadece 21 milyon dolar değer biçildi. Helikopterlerin tüm tepkilere rağmen gelecek günlerde satılması bekleniyor.