Thodex hakkında hazırlanan 2. iddianame iade edildi

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in de aralarında olduğu 21 kişi hakkında hazırlanan ikinci iddianame, ilk görülen davada karar açıklandığı ve dosyaların birleştirilmesinin mümkün olmadığı gerekçesiyle iade edildi.

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 3 ayrı suçtan 11 bin 462 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianame, ilk görülen davada kararın açıklandığı ve dosyaların birleştirilmesinin mümkün olmadığı gerekçesiyle geri gönderildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 572 mağdurun şikayetinin ardından, Arnavutluk'ta yakalanıp Türkiye'ye getirilen ve tutuklanan Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 kişi hakkında "dolandırıcılık" iddiasıyla yürüttüğü yeni soruşturmayı tamamladı.

İddianamede, Özer ile 7 şüpheli hakkında "örgüt yöneticisi", 13 şüpheli hakkında da "örgüt üyesi" tanımlaması kullanıldı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre mağdurların zararının 94 milyon lira olduğu bilgisi verilen iddianamede, Özer'in "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "nitelikli dolandırıcılık" ile "örgüt kurma ve yönetme" suçlarından toplam 11 bin 462 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Diğer şüpheliler hakkında da benzer suçlardan değişen sürelerde hapis cezası istenen iddianame, ilk dava dosyasıyla birleştirilmek için Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

"DOSYALAR BİRLEŞTİRİLEMEZ"

Mahkeme heyeti, kararında, ilk görülen davada karar açıklandığına dikkati çekerek, dosyaların birleştirilmesinin mümkün olmadığı gerekçesiyle iddianameyi Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına iade etti.

İade kararında, "daha önce zaten mahkeme tarafından karar verilen suçlarla ilgili neden ikinci kez yargılama yapılmasının istendiğinin anlaşılamadığı" vurgulandı.