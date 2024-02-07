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Thomas Meunier Trabzonspor'da: Maliyeti açıklandı

Trabzonspor, Belçikalı sağ bek Thomas Meunier ile 1,5 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı.

Spor
  • 07.02.2024 14:28
  • Giriş: 07.02.2024 14:28
  • Güncelleme: 07.02.2024 14:32
Kaynak: Spor Servisi
Thomas Meunier Trabzonspor'da: Maliyeti açıklandı
Fotoğraf: AA

Trabzonspor, Borussia Dortmund ile yollarını ayıran Belçikalı sağ bek Thomas Meunier ile anlaşıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) duyurdu.

Meunier'in sözleşmesindeki mali detayların yer aldığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Thomas Andre Meunier ile 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2023-2024 Futbol sezonu için 850.000.-EUR garanti ücret, 2024-2025 futbol sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret ve 500.000.-EUR imza ücreti ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4'ü oranında ödeme yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur."

Bordo mavili kulüp, Belçikalı futbolcunun transferiyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

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