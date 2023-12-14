Thomas Müller’in ağır hasarlı cep telefonu sosyal medyanın gündeminde

Bayern Münih’in yıldızı Thomas Müller, kırık dökük cep telefonu için, “Evet ama pil ısınıyor bazen, telefonda konuşurken elim ısınıyor” dedi.

Bayern Münih’in sempatik tavırlarıyla bilinen bayrak oyuncusu Thomas Müller, şimdi de cep telefonuyla gündemde. Bunun nedeni takım arkadaşı Leon Goretzka’nın yaptığı bir paylaşım.

Goretzka, Müller ile yemek yedikleri anda çektiği videoyu bugün Instagram’da hikaye formatında paylaştı. Bu sırada Müller’in cep telefonunun hasarlı hali göze çarptı.

Müller, Goretzka’nın “Telefonun neyi var?” sorusuna, “Yeni bir tane alma zamanı” diyerek karşılık verdi.

Goretzka’nın “Hâlâ çalışıyor mu?” şeklindeki sorusunu ise 34 yaşındaki yıldız futbolcu, “Evet ama pil ısınıyor bazen, telefonda konuşurken elim ısınıyor” ifadeleriyle yanıtladı.

Goretzka’nın çektiği video, günün öne çıkan spor içeriklerinden biri oldu.