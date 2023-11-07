Thomas Tuchel: Klasik ev sahipliğimizde olan bir maç olmayacak

Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, UEFA Şampiyonlar Ligi maçında çok güçlü ve tempolu bir Galatasaray beklediğini söyledi. Tuchel ayrıca stada çok sayıda Galatasaray taraftarının geleceğine dikkat çekerek "Klasik ev sahipliğimizde olan bir maç olmayacak" dedi. Bavyera temsilcisinin tecrübeli kalecisi Manuel Neuer ise "Hepimiz Icardi'nin süper bir oyuncu olduğunu biliyoruz" yorumunda bulundu.

Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Galatasaray ile yarın (8 Kasım Çarşamba) oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Allianz Arena'da düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Karşılaşmada Galatasaray'ın büyük taraftar desteğine sahip olmasını beklediğini kaydeden Tuchel, "Klasik ev sahipliğimizde olan bir maç olmayacak. Çok sayıda taraftar rakibimize destek verecek. Topa sahip olduğumuzda çok fazla hareket etmemiz ve geçiş oyunumuzu ne zaman sahaya yansıtacağımıza dair iyi kararlar vermemiz gerekecek. Yoğun ve dengeli bir maç bekliyoruz ve sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tuchel, "Yarın çok güçlü, son derece yoğun bir Galatasaray bekliyorum. Bana biraz birkaç yıl önceki Atalanta Bergamo takımını hatırlatıyor. O dönem çok iyi çıkış yapan herkes için zor bir takım olmuşlardı" dedi.

"YOĞUN VE ZOR BİR MAÇ BEKLİYORUM"

İstanbul'daki ilk maçtan ders çıkarmak için yeterince sorun yaşadıklarını anlatan Tuchel, "Galatasaray çok güçlüydü. Çok yoğun ve cesur oynuyorlardı. İlk 70 dakika boyunca forvet savunması yaptılar, çok koştular ve biz de çok fazla baskıya dayanmak zorunda kaldık. Hassasiyete, topa sahip olma konusunda harekete ve iyi yapılanmaya ihtiyacımız var. Ayrıca Dortmund maçındaki hücum süreçlerini de yanımıza almak istiyoruz. Yoğun ve zor bir maç bekliyorum" diye konuştu.

"İLK MAÇTA ŞANSLIYDIK"

Alman teknik adam ilk maçta gergin olup olmadıklarının sorulması üzerine, "Gergin değildik ama hata yapmaya meyilli olduğumuz çok yoğun bir maçtı. Galatasaray topla ve topsuz alanda son derece yüksek bir tempoda oynadı. İkinci yarı çok daha iyiydik, daha iyi geçiş hücumları yaptık. Daha sonra verimliliğimiz sayesinde maçı kazanmayı başardık. Tabii ki şanslıydık da. Şampiyonlar Ligi'nde bildiğim şey deplasman maçlarının zor olduğu. Kalite gittikçe birbirine yaklaşıyor" ifadelerini kullandı.

"NEUER LİDERLİK EDİYOR"

Kaleci Manuel Neuer'in takımda forma giyecek olmasını da değerlendiren Tuchel, "Olağanüstü iyi gidiyor. Böyle devam ederse kesinlikle en üst seviyesine tekrar ulaşacaktır. Bize istikrar ve sakinlik veriyor, tavırlarıyla liderlik ediyor ve etrafındaki oyuncuları daha iyi hale getiriyor" şeklinde konuştu.

NEUER: "HEPİMİZ ICARDI'NİN SÜPER BİR OYUNCU OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Bayern Münih'in kalecisi Manuel Neuer ise Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin korkusuz ve çok cesur bir oyuncu olduğunu söyledi.

Neuer, "Hepimiz Icardi'nin süper bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Çok hızlı çıkışları var. Aynı zamanda duygusal da bir oyuncu. Korkusuz ve cesur bir oyuncu. Bunu penaltı kullanışında gördük" dedi.

Neuer, Icardi'nin güçlü bir forvet oyuncusu olduğunu vurgulayarak, "Savunmamız onu durdurmak için çaba sarf edecek. Beni bekleyenin ne olduğunun farkındayım" diye konuştu.

Alman kaleci, uzun bir süre sonra tekrar sahalara dönecek olmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Uzun süren sakatlık dönemim sonrası şampiyonlar ligi maçıyla çim sahalara dönecek olmaktan dolayı çok mutluyum. Yarın dolu bir stadyumda Galatasaray gibi bir rakiple karşılaşacağımız için de ayrıca mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.