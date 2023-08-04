Threads'de gerileme sürüyor: Ortalama kullanım süresi 2,9 dakikaya düştü

Twitter'a rakip olarak çıkış yapan Threads'in kullanıcı sayısında düşüş yaşanmaya devam ediyor. Platform her gün yüzde 1 düşüş yaşarken, 19 dakika olan ortalama ekran süresi 2,9 dakikaya kadar geriledi.

Meta'nın eski adı Twitter olan X'e rakip olarak piyasaya sürdüğü Threads'de kullanıcıların platformda geçirdikleri ortalama süre azalmaya devam ediyor.

Pazar araştırma firmaları Similarweb ve Sensor Tower'ın verilerine göre platformun 31 Temmuz itibariyle günlük aktif kullanıcı sayısı lansmana kıyasla %82 azaldı. Uygulamaya her gün erişen kullanıcı sayısı ise sekiz milyon civarında.

NTV'nin Meta'nın verilerinden derlediği bilgiye göre Threads kullanıcıları ilk gün uygulamayı ortalama 14 kez açtı ve ortalama 19 dakikalarını uygulamada gezinerek geçirdi. Ancak ay sonunda bu rakamlarda düşüş yaşandı.

Sensor Tower'da kıdemli analist Abe Yousef, 1 Ağustos itibariyle Threads'in günlük ortalama harcama süresinin günde sadece 2,9 dakikaya düştüğünü ve insanların uygulamayı kullanarak günde sadece 2,6 oturum açtığını söyledi.

En sert düşüş Threads'in lansmanından hemen sonraki iki hafta içinde gerçekleşti. Ancak yeni veriler düşüşün nasıl devam ettiğini ve etmekte olduğunu gösteriyor.



Sensor Tower'a göre Threads'in günlük aktif kullanıcı sayısı her gün yaklaşık %1 oranında düşmeye devam ediyor.



Meta CEO'su Zuckerberg, 10 Temmuz'da Zuckerberg, 100 milyondan fazla kişinin Threads'e kaydolduğunu ve bunun da Threads'i tarihin en hızlı büyüyen uygulamalarından biri haline getirdiğini duyurmuştu.