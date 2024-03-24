THY, 10 yılın ardından Libya seferlerine başlayacak

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Türk Hava Yolları'nın 10 yıl aradan sonra gelecek hafta ülkesine seferlere başlayacağını açıkladı.

Türk Hava Yolları (THY) 10 yılın ardından Libya seferlerleri gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Seferlerin haftada üç defa yapılacağı belirtildi.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 10 yıllık bir aradan sonra THY, önümüzdeki haftadan itibaren Libya seferlerine yeniden başlayacak" dedi.

THY'nin Libya uçuşlarına başlamasının ülkesindeki istikrarın göstergesi olduğuna dikkati çeken Dibeybe, bu adımın atılmasında katkısı bulunan ülkesindeki Sivil Havacılık Kurumu ile tüm ilgili kurumlara teşekkür etti.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Libya'ya seferlerimiz başlıyor. Haftada 3 sefer yapacağız. Seferlerimiz satışa açılmıştır" ifadelerini kullandı.