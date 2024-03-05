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THY, 332 yolcuyu uçuştan men etti

THY Genel Müdür Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kurallara aykırı davranan 332 yolcunun süreli olarak uçuştan men edildiğini duyurdu. Ekşi, ayrıca, bazı yolcular hakkında da dava açıldığını belirtti.

Güncel
  • 05.03.2024 09:55
  • Giriş: 05.03.2024 09:55
  • Güncelleme: 05.03.2024 10:01
THY, 332 yolcuyu uçuştan men etti

Türk Hava Yollar (THY), 332 yolcuyu kurallara aykırı davranılması gerekçesiyle süekli olarak uçuştan men etti.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ekşi, açıklamasında, "Kurallara aykırı davranan 332 yolcumuz süreli olarak uçuşa kabulden men edildi, maalesef" ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, suç işleyenler hakkında dava açıldığı bilgisine de yer verildi.

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