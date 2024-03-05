THY, 332 yolcuyu uçuştan men etti
THY Genel Müdür Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kurallara aykırı davranan 332 yolcunun süreli olarak uçuştan men edildiğini duyurdu. Ekşi, ayrıca, bazı yolcular hakkında da dava açıldığını belirtti.
Türk Hava Yollar (THY), 332 yolcuyu kurallara aykırı davranılması gerekçesiyle süekli olarak uçuştan men etti.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Ekşi, açıklamasında, "Kurallara aykırı davranan 332 yolcumuz süreli olarak uçuşa kabulden men edildi, maalesef" ifadelerine yer verdi.
Açıklamada, suç işleyenler hakkında dava açıldığı bilgisine de yer verildi.
Az da olsalar "Kural dışı" yolcularımız hem bizi üzüyor hem kendileri üzülüyor.— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) March 4, 2024
Kurallara aykırı davranan 332 yolcumuz süreli olarak uçuşa kabulden men edildi, maalesef.
Ayrıca suç işleyenler hakkında dava açıldı.
Lütfen hepimizin güvenliği icin uçuş kurallarına uyalım.❤️