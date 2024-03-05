THY, 332 yolcuyu uçuştan men etti

Türk Hava Yollar (THY), 332 yolcuyu kurallara aykırı davranılması gerekçesiyle süekli olarak uçuştan men etti.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ekşi, açıklamasında, "Kurallara aykırı davranan 332 yolcumuz süreli olarak uçuşa kabulden men edildi, maalesef" ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, suç işleyenler hakkında dava açıldığı bilgisine de yer verildi.

Az da olsalar "Kural dışı" yolcularımız hem bizi üzüyor hem kendileri üzülüyor.



Kurallara aykırı davranan 332 yolcumuz süreli olarak uçuşa kabulden men edildi, maalesef.



Ayrıca suç işleyenler hakkında dava açıldı.



Lütfen hepimizin güvenliği icin uçuş kurallarına uyalım.❤️