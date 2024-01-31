THY bazı seferleri iptal etti

Türk Hava Yolları, Almanya'da havalimanlarında gerçekleştirilecek grev nedeniyle bazı uçuşlarını iptal etti.

Türk Hava Yolları (THY), Almanya havalimanlarında görevli güvenlik ve yer hizmetleri personelinin grevi nedeniyle 1 Şubat Perşembe günü yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre,

1 Şubat'taki TK 1668 Hamburg-İstanbul,

• TK 1664 Hamburg-İstanbul,

• TK 1662 Hamburg-İstanbul,

• TK 7882 Sabiha Gökçen-Hamburg,

• TK 7883 Hamburg-Sabiha Gökçen,

• TK 1726 Berlin-İstanbul,

• TK 1724 Berlin-İstanbul,

• TK 1722 Berlin-İstanbul, TK 1728 Berlin-İstanbul,

• TK 7729 Berlin-Sabiha Gökçen,

• TK 1337 İstanbul-Leipzig ve TK 1338 Leipzig-İstanbul seferleri iptal edildi.