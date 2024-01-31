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THY bazı seferleri iptal etti

Türk Hava Yolları, Almanya'da havalimanlarında gerçekleştirilecek grev nedeniyle bazı uçuşlarını iptal etti.

Güncel
  • 31.01.2024 07:30
  • Giriş: 31.01.2024 07:30
  • Güncelleme: 31.01.2024 07:34
Kaynak: AA
THY bazı seferleri iptal etti
Fotoğraf: AA

Türk Hava Yolları (THY), Almanya havalimanlarında görevli güvenlik ve yer hizmetleri personelinin grevi nedeniyle 1 Şubat Perşembe günü yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre,

1 Şubat'taki TK 1668 Hamburg-İstanbul, 

• TK 1664 Hamburg-İstanbul, 

• TK 1662 Hamburg-İstanbul,

• TK 7882 Sabiha Gökçen-Hamburg,

• TK 7883 Hamburg-Sabiha Gökçen,

• TK 1726 Berlin-İstanbul,

• TK 1724 Berlin-İstanbul, 

• TK 1722 Berlin-İstanbul, TK 1728 Berlin-İstanbul,

• TK 7729 Berlin-Sabiha Gökçen,

• TK 1337 İstanbul-Leipzig ve TK 1338 Leipzig-İstanbul seferleri iptal edildi.

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