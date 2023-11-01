THY'den açıklama: Biletleme ve rezervasyonlarda aksamalar yaşanıyor

THY'den yapılan açıklamada, network alt yapısında meydana gelen sorun nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksaklıklar yaşandığı duyuruldu.

Türk Hava Yolları (THY), network alt yapısında sorun nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksaklıklar yaşandığını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şöyle denildi:

"Network altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşanmaktadır. Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır.Söz konusu aksaklık için özür dileriz. 30 dk sonra sizlere durum hakkında bilgi vereceğiz."