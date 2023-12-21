THY'den Antalya açıklaması: 11 seferini iptal etti

THY, bugün Antalya'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Antalya Havalimanı kalkış ve varışlı toplam 11 seferini iptal etti.

Antalya'da bugün beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) 11 seferini iptal etti.

THY'den Antalya seferlerine ilişkin açıklama yaptı. THY yaptığı açıklamada, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından alınan karar doğrultusunda Antalya Havalimanı kalkış ve varışlı toplam 11 seferini hava muhalefeti nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.

Şirket, meteorolojik koşullar doğrultusunda sefer iptallerinde gün içinde değişiklikler olabileceği konusunda da yolcularını uyardı.