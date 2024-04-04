THY'den dev kâr

Türk Hava Yolları (THY) 2023 yılına ait mali tablolarını açıkladı. Verilere göre şirket, net kârını bir önceki yıla göre rekor oranda artırarak yüzde 244 kâr etti.

Türk Hava Yolları (THY), geçen yılı 106 milyar TL net kârla tamamladı. Şirketin 2022 yılı net kârı 47 milyar 429 milyon TL olarak gerçekleşmişti. Böylece THY net kârını yüzde 244 oranında artırmış oldu.

Ekonomim.com'da yer alan habere göre, şirketin satış gelirleri ise 2023 yılında yüzde 63’lik artışla 311.2 milyar TL’den 504.4 milyar TL’ye çıktı.

2023 yılında THY’nin brüt kârı yüzde 58’lik artışla 119.5 milyar TL’ye; faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) ise yüzde 47’lik artışla 115.4 milyar TL’ye yükseldi.

Bilançoda borçları incelendiğinde 242.7 milyar lira olurken toplam varlıkları 1 trilyon 50 milyar 91 milyon lira oldu. Satışlardan elde edilen gelir ise 5004.3 milyon lira olurken brüt kârı yüzde 58 artışla 119.4 milyar lira oldu.