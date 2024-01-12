THY'den Doğu Avrupa ülkelerine avantajlı bilet kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), bazı Doğu Avrupa ülkelerine özel ucuz bilet kampanyası başlattı.

Türk Hava Yolları (THY), bazı Doğu Avrupa ülkelerine gidiş-dönüş her şey dahil 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçuş gerçekleştirecek.

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyenler, 21 Ocak'a kadar satın alacakları biletlerle, 11 Ocak-10 Haziran arasında Köstence'ye 119, Bükreş'e 129, Batum'a 139, Budapeşte, Tiflis ve Cluj'a 149, Varna'ya 159, Kişinev, Sofya ve Krakow'a 169, Prag'a 179, Gence ve Nahcivan'a 189, Bakü, Varşova, Riga ve Vilnius'a 199 ve Tallinn'e 209 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat edilebilecek.

Kampanya kapsamında fiyatlar, THY'nin resmi internet sitesinden alınan biletler için geçerli olacak. Bilet fiyatları, bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebilecek.