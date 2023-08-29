THY'den "kokpitte ibadet" kararı

Türk Hava Yolları, pilotlarının kokpitte ibadet yapmasına izin verdi. Buna göre, uçuşun kritik safhalarında olmamak şartıyla pilotlar kokpitte ibadet edebilecek.

Türk Hava Yolları'nın (THY) "Uçuş Operasyon Yönergesi"nin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından onaylanmasıyla seferin kritik aşamaları hariç pilotların kokpitte ibadet edebilmesine izin verildi.

Edinilen bilgiye göre, THY pilotlarının kokpitte ibadet yapmasına izin veren uçuş operasyon yönergesi SHGM'nin onayıyla yürürlüğe girdi.

THY'nin uçuş operasyon yönergesinin C maddesinde, "Türk Hava Yolları, uçuş sırasında uçuş mürettebatının zihinsel, fiziksel sağlığına önem vermektedir. Bu nedenle uçuş ekibi üyelerinin uçuşun kritik olmayan aşamalarında esneme ve hafif egzersizler için kısa molalar vermesine veya kokpitte dua etme, inancının gereğini yerine getirmesine izin vermektedir" ifadeleri yer aldı.

Yönergenin bu maddesi ile uçuşun kritik safhalarında olmamak şartıyla pilotlar kokpitte ibadet edebilecek.

Türk Hava Yolları'nın nisan ayında Kanada'nın Vancouver kentine yaptığı uçuşta, uçağın kaptan pilotu ile uzun uçuşlarda kokpitte bulunan 'first officier' (yardımcı pilot) arasında geçen 'namaz-oruç' diyaloğu nedeniyle kaptan pilotun işine son verildiği ileri sürülmüştü.