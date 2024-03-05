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THY'den ucuz bilet kampanyası

Türk Hava Yolları tüm yurt içi uçuşlar için bilet fiyatını 799 liradan başlatıyor. 5-6 Mart 2024 tarihinde alınacak biletlerle indirimli uçuş imkanı sağlanacak.

Yaşam
  • 05.03.2024 10:52
  • Giriş: 05.03.2024 10:52
  • Güncelleme: 05.03.2024 10:56
Kaynak: Haber Merkezi
THY'den ucuz bilet kampanyası
Fotoğraf: DepoPhotos

Türk Hava Yolları, yeni bilet kampanyası düzenledi. 5-6 Mart 2024 tarihinde alınacak biletlerle 11 Eylül-31 Ekim 2024 tarihleri arasında seyahat gerçekleştirilecek.

Tek yön uçuşlarda geçerli olacak kampanyayla bilet fiyatları 799 liradan başlayacak.

Kampanya kapsamında sunulan EcoFly pakette ücretler 799 TL, ExtraFly pakette ücretler 1.179 lira, PrimeFly pakette ise 1.249 lira oldu.

Kampanya kapsamında 65 bin koltuk satışa sunulacak.

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