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THY duyurdu: Yurt içi uçuşlarında ücretli internet dönemi başladı

THY, yurt içi uçuşlarında uçak içi ücretli internet hizmetinin başladığını duyurdu. THY yolcuları, sınırsız mesajlaşma paketini 150 lira, sınırsız internet paketini ise 350 lira ücret karşılığında satın alabilecek.

Güncel
  • 24.01.2024 10:18
  • Giriş: 24.01.2024 10:18
  • Güncelleme: 24.01.2024 10:23
Kaynak: AA
THY duyurdu: Yurt içi uçuşlarında ücretli internet dönemi başladı
Fotoğraf: AA

Türk Hava Yolları (THY), yurt içi uçuşlarında uçak içi ücretli internet hizmetinin başladığını duyurdu.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yurt içi uçuşlarda sizlere internet imkanını sunmaktan memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Uçuş boyunca internet hizmeti almak isteyen THY yolcuları, sınırsız mesajlaşma paketini 150 lira, sınırsız internet paketini ise 350 lira ücret karşılığında satın alabilecek.

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