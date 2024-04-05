THY en çok mutlu azınlığı ‘uçuruyor’

THY’nin 2023’te AKP’li Fatmanur Altun ve Şükrü Ecertaş gibi isimlerin bulunduğu üst yöneticilerine yaptığı ödeme 2022’ye göre % 118 artarak 179 milyon TL’ye ulaştı. 1,8 milyar TL’lik reklam harcaması 4,6 milyar TL oldu.

Mustafa BİLDİRCİN

Türk Hava Yolları’nın (THY) 2023 yılında yönetim kurulu üyeleri ile genel müdürleri ve genel müdür yardımcılarına sağladığı mali haklar belli oldu. Kurumun mali haklara yönelik raporları, yöneticilere sağlanan maddi menfaatin 2023 yılında 2022 yılına oranla yüzde 118 arttığını ortaya koydu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un eşi ve TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun ile AKP’li Melih Şükrü Ecertaş’ın yönetim kurulunda yer aldığı şirketin mali tablolarına BirGün ulaştı. THY’nin mali tabloları, şirketin reklam ve tanıtım gideri ile üst düzey yöneticilerine sağlanan menfaatteki artışı gözler önüne serdi.

YÜZDE 154’LÜK ARTIŞ

Tablolara göre, çalışanlarına yönelik mobbing iddiaları ile gündeme gelen THY’nin Ocak-Aralık 2023 dönemindeki reklam ve tanıtım gideri, 2022 yılının aynı dönemine oranla yüzde 154 arttı. Mali tablolara göre, 2022 yılında 1 milyar 847 milyon TL olan reklam ve tanıtım gideri, 2023 yılında 4 milyar 694 milyon TL’ye kadar yükseldi. Şirketin kasasından müşavirlik ve danışmanlık hizmet alımı için ise 2023’te 540 milyon TL çıktı.

THY’nin reklam ve tanıtım için ödediği tutarda yıllar itibarıyla yaşanan artış da dikkati çekti. 2015’te 563 milyon TL, 2017’de ise 910 milyon TL olan THY’nin reklam harcaması, bazı yıllara göre şöyle:

• 2019: 994 milyon TL

• 2021: 696 milyon TL

• 2022: 1 milyar 847 milyon TL

• 2023: 4 milyar 694 milyon TL

Aralarında AKP’li Fatmanur Altun ve Şükrü Ecertaş gibi isimlerin olduğu THY ve bağlı şirketlerin üst düzey yöneticilerine sağlanan maddi menfaatler toplamında da fahiş artış yaşandı. 2022 yılında 81,7 milyon TL olan THY üst düzey yöneticilerine sağlanan maddi menfaatlerin toplam tutarı, 2023 yılında 179 milyon TL oldu.

∗∗∗

ALTUN VE ECERTAŞ YÖNETİMDE

2019 yılında, “Yönetiminde 80’e yakın Kartal İmam Hatip Lisesi mezunu var” iddiası ile gündeme gelen THY’nin mevcut Yönetim Kurulu’nda dikkati çeken isimler yer alıyor. TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun ve AKP Gençlik Kolları eski başkanı, Kartal İmam Hatip Lisesi mezunu Melih Şükrü Ecertaş da THY Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunuyor.