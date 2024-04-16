THY Euroleague'de 'play-in' vakti

THY Euroleague'de çeyrek final eşleşmeleri kesinleşiyor. Panathinaikos'un rakibi bu akşam belli olacak. Anadolu Efes ise Real Madrid'in rakibi olmak için hem bu akşam hem de cuma günü kazanmak zorunda.

THY Euroleague'de çeyrek final eşleşmeleri kesinleşiyor. Bu akşam oynanacak maçlarla sezonu ikinci sırada bitiren Panathinaikos'un rakibi belli olacak. Real Madrid'in rakibi ise cuma günü kesinleşecek.

THY Euroleague'de bu sezon geçilen 'play-in' formatının ilk uygulaması başlıyor. Bu formata göre normal sezonu 7’nci ve 8’inci sırada bitiren Maccabi Tel-Aviv ve Baskonia bu akşam TSİ 20.00'de karşı karşıya gelecek. Maçın galibi, sezonu ikinci sırada bitiren Panathinaikos'un rakibi olacak.

Sezonu 9'uncu ve 10'uncu sırada tamamlayan Anadolu Efes ve Virtus Bologna da bu akşam TSİ 21.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Bu maçın kaybedeni turnuvaya veda edecek.

Kazanan ekip ise play-off'a kalan son takım olmak için Maccabi-Baskonia eşleşmesinin mağlubü ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele ise cuma günü oynanacak. Bu maçın galibi, sezonu birinci sırada tamamlayan Real Madrid ile eşleşecek.

Çeyrek finallerde şu ana kadar Monaco - Fenerbahçe Beko ve Barcelona - Olympiakos eşleşmeleri kesinleşti.

Çeyrek final maçları 23 Nisan'da başlayacak.