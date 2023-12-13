THY ile AnadoluJet'in Trabzon'a yapacağı bazı seferler karşılıklı iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY) ile AnadoluJet'in Trabzon'a yapacağı bazı seferler, 15 Aralık Cuma Trabzon Havalimanı'nda yapılacak pist çalışmasından dolayı iptal edildi.

Güncel 13.12.2023 18:11 Giriş: 13.12.2023 18:11

Güncelleme: 13.12.2023 18:15 Kaynak: AA

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AA

Türk Hava Yolları (THY) ile AnadoluJet'in Trabzon'a yapacağı bazı seferler iptal edildi. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Trabzon Havalimanı 15 Aralık'ta pistteki çalışma nedeniyle 10.00 ila 16.00 saatleri arasında hava trafiğine kapatılacak. Bu saatler arasında yapılması planlanan THY'nin 4 ve AnadoluJet'in 8 seferi karşılıklı iptal edildi. Uçuşlarla ilgili güncel bilgiye "https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/" bağlantısından ulaşılabilecek.