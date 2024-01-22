THY'nin Arjantin seferlerine grev engeli: Bazı seferler iptal edildi
THY tarafından yapılan açıklamada, Arjantin'de havalimanı yer hizmetleri personelinin yapacağı grev nedeniyle 24 Ocak Çarşamba günü icra edilmesi planlanan Buenos Aires ile Sao Paulo arasındaki aktarmalı seferlerin iptal edildiği duyuruldu.
Kaynak: AA
Türk Hava Yolları (THY), Arjantin'de yapılacak grev nedeniyle bazı seferlerinin iptal edildiğini bildirdi.
THY Basın Müşavirliği, Arjantin'deki greve ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, Arjantin'de havalimanı yer hizmetleri personeli tarafından grev yapılacağı bilgisine yer verildi.
THY, yapılacak grev nedeniyle çarşamba günkü "TK 15" sefer sayılı "Sao Paulo-Buenos Aires" ve "TK 16" sefer sayılı "Buenos Aires-Sao Paulo" uçuşların iptal edildiği bildirildi.
Sıradaki Haber