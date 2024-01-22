THY'nin Arjantin seferlerine grev engeli: Bazı seferler iptal edildi

THY tarafından yapılan açıklamada, Arjantin'de havalimanı yer hizmetleri personelinin yapacağı grev nedeniyle 24 Ocak Çarşamba günü icra edilmesi planlanan Buenos Aires ile Sao Paulo arasındaki aktarmalı seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Güncel 22.01.2024 10:20 Giriş: 22.01.2024 10:20

Güncelleme: 22.01.2024 10:26 Kaynak: AA

A- A A+

Türk Hava Yolları (THY), Arjantin'de yapılacak grev nedeniyle bazı seferlerinin iptal edildiğini bildirdi. THY Basın Müşavirliği, Arjantin'deki greve ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Arjantin'de havalimanı yer hizmetleri personeli tarafından grev yapılacağı bilgisine yer verildi. THY, yapılacak grev nedeniyle çarşamba günkü "TK 15" sefer sayılı "Sao Paulo-Buenos Aires" ve "TK 16" sefer sayılı "Buenos Aires-Sao Paulo" uçuşların iptal edildiği bildirildi.