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THY'nin bugünkü İstanbul-Sinop seferleri iptal edildi

THY tarafından yapılan açıklamada, Sinop'taki olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan İstanbul-Sinop seferlerinin karşılıklı iptal edildiğini duyurdu.

Güncel
  • 15.03.2024 17:54
  • Giriş: 15.03.2024 17:54
  • Güncelleme: 15.03.2024 17:59
Kaynak: AA
THY'nin bugünkü İstanbul-Sinop seferleri iptal edildi
Fotoğraf: AA

Türk Hava Yolları (THY), bugün yapılması planlanan İstanbul-Sinop seferlerinin karşılıklı iptal edildiğini duyurdu.

THY Basın Müşavirliği, Sinoğ-İstanbul arasında bugün yapılacak uçak seferlerine ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, Sinop'ta yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bugünkü TK 2844-2845 İstanbul-Sinop-İstanbul seferlerinin karşılıklı iptal edildiği aktarıldı.

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