THY'nin bugünkü İstanbul-Sinop seferleri iptal edildi

THY tarafından yapılan açıklamada, Sinop'taki olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan İstanbul-Sinop seferlerinin karşılıklı iptal edildiğini duyurdu.

Güncel 15.03.2024 17:54 Giriş: 15.03.2024 17:54

Güncelleme: 15.03.2024 17:59 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA