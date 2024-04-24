THY'nin Fransa seferlerine grev arası

Türk Hava Yolları (THY), Fransa’nın Lyon, Marsilya, Nice ve Paris kentlerine bugün icra edilmesi planlanan bazı seferlerini ülkedeki yer hizmetleri ve güvenlik personelinin yapacağı grev nedeniyle karşılıklı olarak iptal etti.

Güncel 24.04.2024 23:58 Giriş: 24.04.2024 23:58

Güncelleme: 25.04.2024 00:55 Kaynak: AA

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