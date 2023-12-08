THY'nin Gaziantep seferleri iptal edildi

THY, Gaziantep'e bugün ve yarın gerçekleşmesi planlanan 18 tarifeli seferin iptal edildiği duyurdu.

Gaziantep'e bugün ve yarın (8-9 Aralık) gerçekleşmesi planlanan 18 tarifeli sefer iptal edildi.

Türk Hava Yolları (THY), Gaziantep'te etkili olan olumsuz hava şartları dolayısıyla bugün ve yarın için planlanan 18 tarifeli seferini iptal edildiğini duyurdu.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "Gaziantep’te yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle 8 Aralık ve 9 Aralık tarihlerinde sefer iptalleri yapılmıştır. Bu kapsamda Gaziantep çıkışlı/varışlı 18 seferimiz iptal edilmiştir" denildi.