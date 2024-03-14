THY'nin yarınki 3 seferi iptal edildi

THY'nin yarınki bazı Leipzig ve Hannover seferleri iptal edildi. İptal kararının kentlerdeki güvenlik personeli grevi nedeniyle alındığı bildirildi.

Türk Hava Yolları (THY), Almanya'nın Leipzig ve Hannover kentlerindeki havalimanlarında güvenlik personeli grevi nedeniyle yarın icra edilecek bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "TK 1339 İstanbul-Leipzig", "TK 1340 Leipzig-İstanbul" ve "TK 1554 Hannover-İstanbul" tarifeli seferlerinin yapılamayacağı belirtildi.

BUGÜNKÜ BAZI SEFERLER DE İPTAL EDİLMİŞTİ

THY, bugün ygerçekleştirilecek Hamburg ve Stuttgart seferlerini de bu havalimanlarındaki güvenlik personeli grevi nedeniyle iptal etmişti.