THY'nin yarınki 3 seferi iptal edildi
THY'nin yarınki bazı Leipzig ve Hannover seferleri iptal edildi. İptal kararının kentlerdeki güvenlik personeli grevi nedeniyle alındığı bildirildi.
Kaynak: AA
Türk Hava Yolları (THY), Almanya'nın Leipzig ve Hannover kentlerindeki havalimanlarında güvenlik personeli grevi nedeniyle yarın icra edilecek bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "TK 1339 İstanbul-Leipzig", "TK 1340 Leipzig-İstanbul" ve "TK 1554 Hannover-İstanbul" tarifeli seferlerinin yapılamayacağı belirtildi.
BUGÜNKÜ BAZI SEFERLER DE İPTAL EDİLMİŞTİ
THY, bugün ygerçekleştirilecek Hamburg ve Stuttgart seferlerini de bu havalimanlarındaki güvenlik personeli grevi nedeniyle iptal etmişti.