THY uçağına bomba ihbarı asılsız çıktı

THY'nin Varşova-İstanbul seferinde bomba ihbarı yapıldı. Uçak Bükreş'e acil iniş yaptı. Yapılan kontrollerde ihbarın asılsız çıktığı açıklandı.

Türk Hava Yolları’nın (THY) Varşova-İstanbul seferini yapan yolcu uçağına Romanya Hava Sahası üzerinde bomba ihbarı yapıldı.

İhbar nedeniyle uçak Bükreş Havalimanı’na acil iniş yaptı. Yapılan kontrollerde ihbarın asılsız çıktığı açıklandı.

DHA’nın aktardığı habere göre Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları( THY ) Basın Müşavirliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “TK-1766 Varşova-İstanbul seferini icra eden TC-JVS kuyruk kodlu Boeing 737 tipi uçağımız, Türkiye saatiyle 20.21’de havalandıktan sonra Bratislava FIR radar kontrolden gelen bomba ihbarı nedeniyle Bükreş’e acil iniş yapmıştır. Bükreş’e iniş sonrası 150 yolcumuz uçaktan tahliye edilmiş ve prosedür çerçevesinde ilgili otorite nezaretinde uçakta arama yapılmıştır. Yapılan aramalar neticesinde herhangi bir bulguya rastlanmamış olup, ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştır. Uçak, Bükreş’den 02.00’da 150 yolcusuyla havalanmış olup, 03.20’de İstanbul’a inişi planlanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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NE OLMUŞTU?

THY’nın TK-1766 sefer sayılı uçağı, İstanbul seferini yapmak üzere dün yerel saatle 19.00’da Varşova Havalimanı’ndan kalkış yapmıştı. Romanya Hava Sahası’na yaklaşan THY uçağına bomba ihbarı yapılmıştı. İhbar üzerine uçağın kaptan pilotu acil durum deklere ederek Romanya Bükreş Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçerek iniş için izin istemişti. Bunun üzerine Romanya polisi havalimanı apronunda geniş güvenlik önlemi aldı. Bomba ihbarı yapılan THY uçağı Bükreş Havalimanı’na inişini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmişti.