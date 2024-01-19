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THY, yeni uçuş ağını açıkladı

THY Basın Müşavirliği, Avustralya'nın Melbourne kentini uçuş ağına dahil edeceklerini bildirdi. Seferler 15 Mart itibarıyla başlayacak.

Güncel
  • 19.01.2024 11:15
  • Giriş: 19.01.2024 11:15
  • Güncelleme: 19.01.2024 11:27
Kaynak: AA
THY, yeni uçuş ağını açıkladı
Fotoğraf: AA

Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi Türk Hava Yolları (THY), Avustralya'nın Melbourne şehrine 15 Mart itibarıyla haftada 3 sefer düzenleyecek.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar erişim sağladığı 5 kıtada, 129 ülke ve 345 destinasyona ulaşan THY, bir kıtaya daha uçuş başlatacak. 

SEFERLER SİNGAPUR AKTARMALI DÜZENLENECEK

THY, 130 ülkedeki 346. varış noktası olan Melbourne'e 15 Mart itibarıyla haftada 3 sefer düzenleyecek.

19 Ocak-15 Nisan'da biletleme işlemi gerçekleştirilmesi koşuluyla, İstanbul'dan Melbourne'e 1199 Amerika doları, Melbourne'den İstanbul'a ise 1499 Avusturalya dolarından başlayan açılışa özel tanıtım fiyatlarıyla 15 Mart-15 Mayıs'ta seyahat edilebilecek.

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