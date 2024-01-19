THY, yeni uçuş ağını açıkladı

THY Basın Müşavirliği, Avustralya'nın Melbourne kentini uçuş ağına dahil edeceklerini bildirdi. Seferler 15 Mart itibarıyla başlayacak.

Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi Türk Hava Yolları (THY), Avustralya'nın Melbourne şehrine 15 Mart itibarıyla haftada 3 sefer düzenleyecek.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar erişim sağladığı 5 kıtada, 129 ülke ve 345 destinasyona ulaşan THY, bir kıtaya daha uçuş başlatacak.

SEFERLER SİNGAPUR AKTARMALI DÜZENLENECEK

THY, 130 ülkedeki 346. varış noktası olan Melbourne'e 15 Mart itibarıyla haftada 3 sefer düzenleyecek.

19 Ocak-15 Nisan'da biletleme işlemi gerçekleştirilmesi koşuluyla, İstanbul'dan Melbourne'e 1199 Amerika doları, Melbourne'den İstanbul'a ise 1499 Avusturalya dolarından başlayan açılışa özel tanıtım fiyatlarıyla 15 Mart-15 Mayıs'ta seyahat edilebilecek.